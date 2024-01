– Freeskier Ragettli verrät Wasserspringerin ­Michelle Heimberg seine Geheimnisse Das Rendezvous der Stars: Freeskier Andri Ragettli, 25, stellt sich den Fragen von Wasserspringerin ­Michelle Heimberg. Ein Gespräch über Notlügen, ungesunden ­Handykonsum und die Hausarbeit.Das fängt ja schon gut an. Was fand ich speziell? Zuletzt waren wir in China, also Peking ist es definitiv nicht (lacht). Ich wähle London.

Ist jetzt vielleicht nicht der geheimste Tipp ever, aber ich war als Kind mit meiner Familie dort und das hat mir ziemlich gefallen. Big Ben, Tower Bridge, Wachsfigurenkabinett – fand ich alles ziemlich interessant. Ich war sieben und erinnere mich so gut an alles, darum muss London ziemlich gut sein.Boah, schwierig! Also: Ich stelle die Fragen, dann geht es um die andere Person und nicht um mich. Und dann muss ich mich einfach schnell genug verabschieden, sobald alles gesagt ist.Ich lebe immer noch zu Hause. Und ich gebe so keinen Wert auf die Gestaltung meines Zimmers… Darum wähle ich den Christbaum an Weihnachten, den meine Mutter schmück





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Freeskier Ragettli stellt sich den Fragen von Wassersprung-Königin HeimbergDas Rendezvous der Stars: Freeskier Andri Ragettli, 25, verrät Wasserspringerin ­Michelle Heimberg seine Geheimnisse. Ein Gespräch über Notlügen, ungesunden ­Handykonsum und die Hausarbeit.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Interview mit Herrn Ermotti über seine Rückkehr zur UBSDas erste Interview, das Herr Ermotti BILANZ gegeben hat, war 2010 in Davos. Er spricht über die Herausforderungen des Bankerberufs und seine Rückkehr zur UBS.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Putin behauptet, dass er seine Kriegsziele in der Ukraine erreichen willDer russische Präsident Putin hat in einer Pressekonferenz erklärt, dass er erst dann zu einer Friedensregelung mit der Ukraine bereit ist, wenn er seine Ziele erreicht hat. Diese beinhalten die Entmilitarisierung und politische Kontrolle des Landes durch Russland.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Yadea präsentiert seine neuesten Innovationen auf der CES 2024Yadea stellt auf der CES 2024 seine neuesten Innovationen im Bereich der persönlichen Mobilität vor, darunter den Yadea Artist, den Yadea EliteMax E-Kickscooter und das Yadea Cocoa E-Bike. Das Unternehmen betont sein Engagement für nachhaltige Mobilität durch fortschrittliche Technologie.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Elisabeth Borne: Macron entlässt seine dienstfertige AusführerinSie war erst die zweite Frau im Amt einer französischen Regierungschefin. Nun hat Borne demissioniert, müde und nicht freiwillig. Das sind die möglichen Nachfolger – alles Männer.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Odermatt gewinnt seine erste Abfahrt im WeltcupSein 30. Weltcupsieg ist der erste in der Abfahrt. Weltmeister wurde er in der schnellsten Disziplin schon, aber im Weltcup wurde er immer wieder um wenige Hundertstel geschlagen. Achtmal war er schon Zweiter, nun hat er es endlich ganz nach oben geschafft – und dies ausgerechnet in der (verkürzten) Lauberhornabfahrt in Wengen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »