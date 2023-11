Frauenrechte in Afghanistan - Kabul Beauty

In dieser aussichtslosen Situation, wird ein Schönheitssalon im Zentrum Kabuls zum Zufluchtsort. Hier arbeiten die Freundinnen Nigina und Sofia. Sie kümmern sich zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen um ihre Kundinnen, die tagtäglich unter dem Regime der Taliban leiden. Im Salon ist die Flucht aus Afghanistan ein Dauerthema. Doch nicht allen ist es möglich, das Land zu verlassen.

Unter erschwerten Bedingungen gelingt Nigina und Sofia die Ausreise. Sie finden Zuflucht in Hamburg und Paris. Um in Freiheit leben zu können, mussten sie jedoch alles zurücklassen. Ob die beiden Frauen jemals in ihre Heimat zurückkehren können, bleibt unklar.Die Schülerinnen und Schüler können ...

