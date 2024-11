Frauen erobern die Kantonsregierungen zurück

Noch nicht lange her, wurden sieben Kantone mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ausschliesslich von Männern regiert. Diese Ära scheint zu Ende zu gehen. Dazu hat insbesondere eine Partei beigetragen.Im März 2021 wählte der Kanton Wallis letztmals seine Regierung neu. Mit dem freiwilligen Ausscheiden von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten wurde das Wallis zum damals siebten Kanton mit einer reinen Männerregierung.

Die Frauenmisere in den Kantonsregierungen hatte 2015 in Luzern und im Tessin begonnen. Beiderorts wurden damals ausschliesslich Männer in die Exekutive gewählt. Dem Beispiel folgten Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Aargau, Uri und im März 2021 schliesslich das Wallis. Dafür müsse eine gewisse Schwelle überschritten werden, sagt Bertschy. Das habe sich nach den eidgenössischen Wahlen 2019 gezeigt, als sich die Tonalität der Debatten und die Beachtung von Themen, von denen Frauen besonders betroffen seien, im Bundeshaus stark verbessert haben.

Während linke Parteien seit Jahrzehnten keine Probleme damit hatten, genügend weibliche Kandidaturen zu finden, sei das Thema für die Bürgerlichen eine grössere Herausforderung. Besonders bei Regierungswahlen, wo Kandidierende persönlich stärker exponiert seien als bei Parlamentswahlen mit Wahllisten.

Frauen Regierungen Kantonen Gleichstellung Politik

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AargauerZeitung / 🏆 45. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– nach herben Rückschlägen erobern die Frauen die Kantonsregierungen zurückNoch nicht lange her, wurden sieben Kantone mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ausschliesslich von Männern regiert. Diese Ära scheint zu Ende zu gehen. Dazu hat insbesondere eine Partei beigetragen.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Nach Rückschlägen erobern Frauen die Kantonsregierungen zurückNur kurze Zeit gab es sieben Kantone mit mehr als zwei Millionen Einwohnern, die ausschliesslich von Männern regiert wurden. Diese Ära scheint zu Ende zu gehen. Insbesondere eine Partei hat dazu beigetragen. Nach einer Phase mit sinkendem Frauenanteil in den Kantonsregierungen haben sich die Zeiten wieder zum Besseren gewendet.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Bern: Frauen-EM soll langfristige Wirkung entfaltenFrauen- und Mädchensport im Kanton Bern soll nachhaltig von der Fussball-Europameisterschaft der Frauen profitieren.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Eine von drei Frauen: Nach der Geburt folgt der grosse Sex-Frust!Man sollte offener über Geburten sprechen, findet Kolumnistin Verena Brunschweiger. Und auch darüber, was danach mit dem Sexleben passieren kann.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

FCZ-Frauen glückt nach Wrestling-Attacke die Wende ++ Servette stürmt an die SpitzeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Oliver Pocher vergleicht seine Ex-Frauen nach AussehenOliver Pocher spricht seit der Trennung von Amira Aly immer wieder in der Öffentlichkeit über die Scheidung. Nun vergleicht er sie mit Sandy.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »