Frau wegen Sabotage an Ex-Manns Auto verurteilt

Im Rahmen eines schwierigen Scheidungsverfahrens kam es 2020 im Kanton Freiburg zu einem Sabotageakt: Eine Frau durchtrennte am Auto ihres Ex-Mannes an drei Stellen die Bremsleitung. Dafür wurde sie erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung und versuchter einfacher Körperverletzung verurteilt. Nachdem sie Berufung eingelegt hatte, wurde sie vom zweiten Anklagepunkt freigesprochen.

Unglaubwürdige Argumentation Doch wie schon die Freiburger Richter wies auch das Bundesgericht diese Argumentation zurück. Der Mann, der unter schweren Alkoholproblemen leidet, habe zwar Drohungen gegen sie und andere ausgesprochen, allerdings erst Monate nach der Beschädigung der Bremsen.

Weiterlesen:

20min »

Kollision in Waldkrich SG: Frau (40) verunfallt mit entwendeten AutoAm Donnerstag kollidierten in Waldkirch SG zwei Autos. Zwei Personen wurden verletzt. Eine Lenkerin war mit einem entwendeten Auto ohne Führerausweis unterwegs. Weiterlesen ⮕

Unfall in Gossau: Frau ohne Führerausweis prallt in AutoEine 40-jährige Frau ohne Führerausweis hat in Gossau ein gestohlenes Auto gefahren und ist in das Auto eines 52-jährigen Mannes geprallt. Beide wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Fussgängerin von Auto erfasst - Frau mit Verletzungen ins Spital gebrachtEine 39-jährige Fussgängerin wurde von einem 63-jährigen Automobilisten übersehen und von seinem Fahrzeug erfasst. Sie erlitt mittelschwere Bein- und Beckenverletzungen und wurde ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Fluorhaltiges Wachs für Ski verboten - Ski-Stars fürchten SabotageDer internationale Skiverband FIS hat fluorhaltiges Wachs für alpine und nordische Ski verboten, da es krebserregend und umweltschädlich ist. Ski-Stars haben nun Angst vor Sabotage und sind besorgt über die Ungewissheit und den Druck auf die Serviceleute. Weiterlesen ⮕

Sabotage-Angst bei Lara Gut-Behrami!Die 32-jährige Skifahrerin Lara Gut-Behrami ist besorgt über mögliche Sabotageakte und setzt sich für Chancengleichheit ein. Weiterlesen ⮕