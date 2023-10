Frau verfolgt Täter nach versuchtem Handtaschenraub

Nachdem der Mann ohne Beute geflohen war, folgte die 32-jährige Frau ihm.Die Kantonspolizei Thurgau bittet um Hinweise zum Täter.. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen versuchte ein Mann kurz nach 22 Uhr auf der Höhe der Verzweigung Ackerstrasse/Rebhaldenweg einer Fussgängerin die Handtasche zu entreissen.

Als diese laut zu schreien anfing, entfernte sich der Mann ohne Beute. Die Fussgängerin verfolgte den Mann und konnte ihn am Rebhaldenweg zurückhalten. Daraufhin griff der Mann sie tätlich an und flüchtete in Richtung Zelglistrasse. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst

Der Täter wird als rund 170 Zentimeter gross beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie dunkle Jeans. Wer Angaben zum Täter machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter der Nummer 058 345 26 00 melden. headtopics.com

