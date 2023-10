Frau Christiane Benner zur neuen Vorsitzenden der IG Metall gewählt

Es ist eine kleine Revolution in der männerdominierten Gewerkschaftswelt: Erstmals in der 130-jährigen Geschichte wird die IG Metall, die mächtigste Gewerkschaft Europas, von einer Frau geleitet: Mit einem rekordnahen Ergebnis von 96% haben die Delegierten auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt Christiane Benner zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Fremdsprachensekretärin und Soziologin führte seit 2015 im Duo mit Jörg Hofmann die Gewerkschaft, die gut 2,1 Mio.

