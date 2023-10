Frau bei versuchtem Handtaschenraub verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen versuchte ein Mann kurz nach 22 Uhr auf der Höhe der Verzweigung Ackerstrasse/Rebhaldenweg einer Fussgängerin die Handtasche zu entreissen. Als diese laut zu schreien anfing, entfernte sich der Mann ohne Beute. Die Fussgängerin verfolgte den Mann und konnte ihn am Rebhaldenweg zurückhalten. Daraufhin griff der Mann sie tätlich an und flüchtete in Richtung Zelglistrasse.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief ergebnislos, der Kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren.Wer Angaben zum Täter machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter der Nummer 058 345 26 00 melden.

