Frau bei Verkehrsunfall in Luzern verletzt

Dabei wurde sie von einem Personenwagen, welcher von Malters in Richtung Littau fuhr, erfasst und zu Boden geworfen.

Die Stadt Luzern erhält erstmals eine SportstrategieSeltene Einigkeit im Stadtparlament: Von SP bis SVP sind alle überzeugt vom Sportkonzept 2030. Weiterlesen ⮕

Autofahrer verletzen mehrere Fußgänger in der ZentralschweizEine Autofahrerin hat eine Fußgängerin in Römerswil touchiert, ein Mann wurde in Emmenbrücke von einem Autofahrer erfasst und eine Frau wurde in Littau von einem Auto erfasst. Der Arbeitsmarkt in der Schweiz und der Zentralschweiz bleibt robust. Ein Kanton in der Zentralschweiz hat jedoch höhere Kurzarbeitszahlen. Die Schweiz wünscht sich eine dauerhafte Sommerzeit. Weiterlesen ⮕

Luzern: Mit einem Elektroauto zahlst du bald weniger SteuernDer Luzerner Kantonsrat hat einer Gesetzesanpassung für eine Ökologisierung der Verkehrssteuern zugestimmt. Mit einem Elektroauto kann man bis zu 80 Prozent der Verkehrssteuern sparen. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall in Uri: Zwei Verletzte und hoher SachschadenBei einem Auffahrunfall in Uri wurden zwei Fahrer verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 17.500 Franken. Die Unfallverursacherin bemerkte das Abbremsen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem Heck des zweiten Autos, welches daraufhin gegen das erste Auto geschoben wurde. Die Verletzten wurden ins Kantonsspital Uri gebracht. Einsatzkräfte vor Ort waren der Rettungsdienst, ein Abschleppunternehmen, der Unterhaltsdienst der Baudirektion Uri und die Kantonspolizei Uri. Weiterlesen ⮕

Kommission fordert: Stadt Luzern soll auch 2024 einen Heizkosten-Zustupf auszahlenDie Sozialkommission fordert eine erneute städtische Energiezulage. Auch für Kitas soll es im Budget 2024 mehr Geld geben. Total Mehrkosten: 12,7 Millionen. Weiterlesen ⮕

Kanton Luzern: Polizeihund Rusty stellt Mann nach wilder FluchtIn Emmen LU flüchtete am Sonntag ein zur Verhaftung ausgeschriebenen Mann vor der Verhaftung. Polizeihund Rusty konnte den Mann in Ebikon LU stellen. Weiterlesen ⮕