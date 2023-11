Französische Sportministerin verurteilt gewaltsame Attacke auf Olympique Lyon Mannschaftsbus

«Diese inakzeptablen Taten verleugnen die Werte des Fussballs und des Sports, und ihre Täter müssen alle gefunden und streng bestraft werden», schrieb Oudéa-Castéra bei X (vormals Twitter). Die Bilder seien empörend. Oudéa-Castéra schrieb von Aktionen, die von «Dummheit und Hass» geprägt seien und nichts mit Fussball zu tun hätten.

Nach den Ausschreitungen beim heiklen Aufeinandertreffen zwischen den südfranzösischen Rivalen war die Ligapartie in Marseille abgesagt worden. Es hatte auch Attacken auf Busse mit Fans von Lyon gegeben, dabei sind nach Polizeiangaben Anhänger leicht verletzt worden.

Laut Innenminister Gérald Darmanin gab es bereits neun Festnahmen. Beim Sender BFM berichtete der Politiker zudem von fünf verletzten Polizisten. Darmanin betonte, dass es «keinen anderen Sport gibt, der leider diese Gewalt kennt», und erklärte, dass in der letzten Saison «870 Festnahmen» stattgefunden hätten und «103 Polizisten» verletzt worden seien.

Darmanin empörte sich darüber, dass man der Polizei ein «Versagen» bei den Vorfällen in Marseille unterstellen wolle. «Es gab Motorradfahrer und Polizisten, die die Busse flankierten. Das ist nicht sehr normal in einer normalen Welt, aber lassen wir das», so der Minister.

Audio Lyon-Teambus mit Steinen beworfen 00:33 min, aus Audio SRF 1 vom 30.10.2023. Bild: Keystone/AP/Daniel Cole abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. Erinnerungen an Payet-VorfallAusschreitungen sind bei Spielen der beiden Klubs keine Seltenheit. Vor knapp zwei Jahren war eine Partie in Lyon abgebrochen worden, nachdem der damals für Marseille aktive Ex-Nationalspieler Dimitri Payet bei der Eckfahne von einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen worden war.

:

NAU_LİVE: Olympique Lyon: Trainer Grosso von Steinwurf auf Team-Bus verletztEin neuer Fall von Fan- Gewalt erschüttert den französischen Fussball: Der Team-Bus von Olympique Lyon wird mit Steinen beworfen, es gibt zwei Verletzte.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SRFSPORT: Gonzalez/Roger-Vasselin drehen mit der Trophäe vor Augen aufIn der Doppel-Konkurrenz in Basel behält die mexikanisch/französische Paarung knapp die Oberhand.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

20MİN: Marseille: Spiel gegen Lyon wegen Ultra-Attacke abgesagtVor dem Duell zwischen Marseille und Lyon attackierten Fussballultras den Teambus des Gästeteams und verletzten unter anderem den Trainer.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Lyon-Coach Grosso bei Bus-Attacke verletzt – Dost «geht es gut»Hier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten aus dem internationalen Fussball.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»Ein Angriff auf den Lyon-Bus, ein blutüberströmter Weltmeister, eine Spielabsage: Die Attacke mutmasslicher Marseille-Ultras ist der nächste Tiefpunkt einer eskalierten Rivalität.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Chaoten bewerfen Lyon-Bus mit Steinen – Ex-Sion-Coach verletztAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »