Französin in Lyon von Unbekanntem angegriffen und verletzt

Es war samstags um 13 Uhr, als ein Unbekannter an der Wohnungstüre einer Französin im 3. Stadtbezirk von Lyon läutete. Die 30-jährige Frau jüdischer Abstammung öffnete, worauf sie ein vermummter Mann angriff und mit zwei Messerstichen in den Unterleib verletzte. Die Waffen liess er stecken, dann rannte er davon.

SRFNEWS: Ponti mit Schweizer Rekord – Guerdat gewinnt in LyonDer Tessiner glänzt an der Kurzbahn-WM in Melbourne gleich in seinem ersten Final.

TAGBLATT_CH: Antisemitisches Motiv: Messerstecher attackiert jüdische Frau an ihrer Wohnungstüre in LyonEine französische Jüdin ist in ihrer Wohnung von einem Messerstecher angegriffen und verletzt worden. Auch sonst haben sich die antisemitischen Attacken am Wochenende gemehrt.

SUEDOSTSCHWEİZ: Steve Guerdat reitet auch auf Caracho zum SiegDer Europameister Steve Guerdat gewinnt am Samstagabend in Lyon im Vorfeld des Weltcupspringens das…

TAGESANZEİGER: – Bayern: Nach der Blamage am Mittwoch erteilen die Bayern dem BVB eine LektionIm deutschen Cup haben die Bayern gegen einen Drittligisten verloren. Das Schlagerspiel in Dortmund entscheiden sie schon in den ersten neun Minuten. Kane trifft insgesamt drei Mal.

NAU_LİVE: FC Winterthur kassiert trotz Überzahl eine 1:4-Heimklatsche gegen YBDer FC Winterthur spielt gegen YB eine halbe Stunde in Überzahl – und fängt sich auf dem Weg zu einer 1:4-Heimpleite noch zwei Gegentore ein.

SRFNEWS: Elon Musk braucht Geld – kann eine Super-App helfen?Eine App auf dem Handy, die alles kann: kommunizieren, einkaufen oder auch Reisen buchen. China hat bereits eine solche Super-App, WeChat. Nun soll auch X, ehemals Twitter, eine Super App werden. Kann das gelingen?

