Fränzi Mori aus Kallnach BE bei der Landfrauenküche

Backen ist eine grosse Leidenschaft von Fränzi Mori aus Kallnach BE. SRF/Ueli Christoffel Fränzi Mori aus Kallnach BE kocht bei der 17. Staffel der Landfrauenküche mit. SRF/Ueli Christoffel PreviousNext Eines vorneweg. Ich bin jedes Mal schrecklich betrübt, wenn sich die Landfrauenküche dem Ende zu neigt. Zum Glück bietet die Sendung mit Fränzi Mori aus Kallnach BE und ihrer Familie nochmals so richtig viele Wohlfühlmomente. Ein Tausendsassa Fränzi Mori ist ein Tausendsassa.

Das merken die Landfrauen schon direkt bei ihrer Ankunft. Sie werden von der Bäuerin mit ihrer ganzen Musikgesellschaft empfangen. Ich mag solche Szenen sehr, weil sie auch den Wert des Zusammenlebens und der Gemeinschaft zeigen. Viele Landfrauen sind sehr aktiv in Vereinen oder Chören und nehmen rege am Leben an ihrem Wohnort teil. Model und Wrestler Doch auch Fränzis Mann Fabian hat es Faustdick hinter den Ohren. Er war schon zweimal im Bauernkalender und ist auch noch die Kampfsportart Wrestling. Dabei geht es nicht nur ums Kämpfen, sondern auch um die Sho





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die vegetarische Hauptspeise von Fränzi MoriFränzi Mori serviert in der siebten Folge der «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche 2023» als vegetarische Hauptspeise Schweizer Felchen an Weissweinsauce. Hier gibts das Rezept für 4 Personen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

«Mit Haushalten wäre ich nicht ausgelastet»Rahel Baumann mag viel Betrieb und Gäste am Tisch. Unterwegs mit ihren Hunden atmet sie durch. Mit den beiden Vierbeinern arbeitet sie auch in der Hundebissprävention. Zu ihrer Teilnahme an der Landfrauenküche sagt Rahel Baumann: «Das Siegermenü habe ich nicht.» Total egal - ihr gehe es um die Erfahrung, nicht um das Resultat.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Greenpeace nimmt Digitec Galaxus ins VisierGreenpeace Schweiz hat Apple, die Competec-Gruppe, Digitec Galaxus, Fust sowie Interdiscount dazu befragt, was mit Retouren und unverkaufter Ware geschieht. Während Apple gar nicht antwortete, wird vor allem bei Digitec Galaxus mangelnde Transparenz angeprangert.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Kanton Graubünden nimmt Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder aufDer Kanton Graubünden nimmt die Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder auf. Das teilte das zuständige Amt für Jagd und Fischerei am Montagabend mit.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

TCL Electronics nimmt an der CES 2024 teilTCL Electronics, eine führende Unterhaltungselektronikmarke und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, kündigte heute seine Teilnahme an der jährlichen Consumer Electronics Show (CES) an, die im Januar 2024 in Las Vegas stattfindet.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Digitec Galaxus nimmt in Wohlen neues Robo-Lager in BetriebDigitec Galaxus hat in Wohlen ein neues Lager in Betrieb genommen. Dieses arbeitet weitgehend automatisiert und ist auf 35'000 Päckli pro Tag ausgelegt.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »