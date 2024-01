Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fussball-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Beckenbauer war sowohl als Spieler (1974) als auch als Trainer (1990) Weltmeister. Mit Bayern München gewann er als Spieler drei Mal den Meistercup. Beckenbauer – eine Legende«In einem Jahr habe ich mal 15 Monate durchgespielt.» Um einen Spruch war Franz Beckenbauer nie verlegen.

Nicht nur deswegen genoss der gebürtige Münchner über die deutschen Grenzen hinaus Kultstatus. Ob als Spieler, als Trainer oder später Manager und Funktionär – Beckenbauer hat den Fussball über viele Jahre geprägt. Angefangen hatte einst alles in München. Mit einer schicksalhaften Ohrfeige. Der 12-jährige Franz traf mit seinem Jugendklub auf den TSV 1860 München, dem er sich künftig anschliessen wollte. Eine «Watschn» eines Gegenspielers veränderte allerdings alles: Statt zur klaren Nummer 1 der Stadt ging Beckenbauer zum FC Bayern München. Und wurde dort zu einem der erfolgreichsten deutschen Fussballer überhaup





srfsport » / 🏆 10. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franz Beckenbauer: Der ewige LiberoDie ARD-Produktion über Franz Beckenbauer zeichnet das Bild eines hart arbeitenden Glückskindes und verliert die Tragik nicht aus dem Blick. Die deutsche Fussball-Legende ist mit 78 Jahren gestorben.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderteIm Sommer 2000 stand Barcelona unter Schock. Luis Figo, portugiesischer Fussballheld und Galionsfigur des FC Barcelona, kehrte dem Verein nach fünf Jahren überraschend den Rücken. Was die Angelegenheit jedoch noch prekärer machte, war Figos neuer Arbeitgeber: Real Madrid. Ein Wechsel ihres Idols zum verhassten Erzrivalen – ein unverzeihlicher Schritt für die Anhänger der Blaugrana. Umso mehr, da der damals beste Spieler der Welt mehrfach versichert hatte, Barça treu zu bleiben. Doch wie konnte es dazu kommen? Die-Doku «Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderte» beleuchtet in rund eineinhalb Stunden alle Hintergründe zu einem der umstrittensten Transfers in der Geschichte des Sports

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Die Super League verabschiedet sich in die WinterpauseBeim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk! Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »