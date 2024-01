Franz Beckenbauer: Der ewige Libero

Die ARD-Produktion über Franz Beckenbauer zeichnet das Bild eines hart arbeitenden Glückskindes und verliert die Tragik nicht aus dem Blick. Die deutsche Fussball-Legende ist mit 78 Jahren gestorben. Und es ist eines der zahlreichen Kunststücke, die der ewige Libero Beckenbauer zuwege gebracht hat: einer der bekanntesten Menschen Deutschlands zu sein, zwischendurch sogar dessen gefühlter Präsident.

Und trotzdem nie jemand, der allzu platt deutsche Leistungsfähigkeit und Schlagkraft beschworen hätte. Nicht mal bei der Fussball-WM 2006, die Beckenbauer mitorganisiert und wie niemand sonst verkörpert hat: Kann sich jemand daran erinnern, dass er mit einem Deutschland-Wimpelchen gewedelt oder einen schwarz-rot-goldenen Schal umgehabt hätte? Beckenbauer war Deutschlands Fussball-Kaiser, aber zugleich war er bekennend überregional. Er war – wie der Fussball an sich – für all





BernerZeitung » / 🏆 1. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eine Hafl-Studie stärkt die MilchviehhaltungDie Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen. Eine Hafl-Arbeit hat berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten. Die Kunstwiesenfläche wurde auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert, um mehr Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderteIm Sommer 2000 stand Barcelona unter Schock. Luis Figo, portugiesischer Fussballheld und Galionsfigur des FC Barcelona, kehrte dem Verein nach fünf Jahren überraschend den Rücken. Was die Angelegenheit jedoch noch prekärer machte, war Figos neuer Arbeitgeber: Real Madrid. Ein Wechsel ihres Idols zum verhassten Erzrivalen – ein unverzeihlicher Schritt für die Anhänger der Blaugrana. Umso mehr, da der damals beste Spieler der Welt mehrfach versichert hatte, Barça treu zu bleiben. Doch wie konnte es dazu kommen? Die-Doku «Die Figo-Affäre: Der Transfer, der den Fussball veränderte» beleuchtet in rund eineinhalb Stunden alle Hintergründe zu einem der umstrittensten Transfers in der Geschichte des Sports

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Die Rolle der IT-Führungskräfte in der Digitalen TransformationDie Rolle der IT-Führungskräfte und ihrer Abteilungen in der Digitalen Transformation wird diskutiert. Eine Citrix-Untersuchung zeigt, dass der CIO immer wichtiger für die Ausgestaltung der Business-Strategie wird.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Präventiver Abschuss: Nimmt der Umgang der Schweiz mit dem Wolf den Weg der EU vorweg?Der Wolf in der Schweiz

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

UBS unter Druck: CEO reagiert cholerisch auf Fragen zur Credit SuisseSeit der Zwangsübernahme der Credit Suisse steht die Führung der UBS unter permanent kritischer Beobachtung und steigendem Erfolgsdruck. Von aussen betrachtet hat dies nun zu einem unguten «Wir gegen die»-Gefühl geführt, schreibt Samuel Gerber in seinem Kommentar auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit Monaten werden Sergio Ermotti die immergleichen Fragen gestellt. Wird der Zwangsverkauf der Credit Suisse (CS) ein Erfolg? Bleiben dabei viele CS-Mitarbeitende auf der Strecke? Und: Ist die «neue» UBS für die kleine Schweiz nicht viel zu gross und gefährlich? Das kann schon nerven. Tatsächlich reagierte der CEO der UBS nun in der jüngsten Fragerunde mit der «NZZ» regelrecht cholerisch. «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten, ist reiner Populismus», polterte er zum Thema Eigenmittel

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »