Frankreichs Präsident Macron ist gelandet

Am Mittwoch und Donnerstag weilt das französische Staatsoberhaupt für zwei Tage in der Schweiz. Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Besuch von Emmanuel Macron. Reist Macron zusammen mit Bundespräsident Alain Berset in die Westschweiz. Der Empfang von Emmanuel Macron sorgt für ein grosses Publikumsinteresse. Zahlreiche Schaulustige säumen den Bundesplatz in Bern, wo Macron und seine Delegation mit militärischen Ehren vom Gesamtbundesrat empfangen wird.

Die Präsidentenmaschine des französischen Staatschefs ist auf dem Flughafen Bern-Belp eingetroffen. Präsident Emmanuel Macron ist gemeinsam mit seiner Gattin Brigitte und einer rund 40-köpfigen Delegation angereist. Unter anderem wird Macron von der französischen Aussenministerin Catherine Colonna, Bildungs- und Forschungsministerin Sylvie Retailleau und Industrieminister Roland Lescure begleitet

:

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macron s Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Ex-US-Präsident in Bern: Und dann wird Bill Clinton persönlichAm Galaabend der «Initiative Schweiz » erhält Skifahrer Marco Odermatt den Prix Suisse. Aber vorher analysiert Clinton den Nahostkonflikt. Und lässt durchschimmern, wie sehr ihn sein Scheitern schmerzt.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

SRFNEWS: Wie hat sich Glättli als Präsident der Grünen gemacht?Glättli hat die Grünen bei den Eidgenössischen Wahlen 2019 als Co-Wahlkampfleiter zu einem historischen Resultat geführt. Als Präsident muss er nun die Niederlage bei den diesjährigen Wahlen verantworten. Ein «zweifelnder Intellektueller» tritt ab.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Balthasar Glättli tritt als Präsident der Grünen nicht mehr zur Wiederwahl anBalthasar Glättli erklärt in einem Interview die Gründe für seinen Rücktritt als Präsident der Grünen und spricht über seinen Anteil an der Wahlschlappe der Partei.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Grünen-Präsident-Rücktritt: Schlatter, Ryser, Girod – sie könnten Balthasar Glättli beerbenGrüne Parlamentarier und Parlamentarierinnen beginnen bereits, sich für die Nachfolge in Position zu bringen. Viele finden: Es braucht eine Doppelspitze.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweiz er Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »