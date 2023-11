Frankreichs Präsident Macron in Bern empfangen

Heute wurde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bern empfangen. Er begrüsste auf dem Bundesplatz die Delegationen, die Ehrengarde und die Bevölkerung. Emmanuel Macron wurde heute Mittwoch in Bern auf dem Bundesplatz empfangen. Auf dem Bundesplatz trafen die französischen und schweizerischen Delegationen ein, alle Bundesratsmitglieder haben Macron getroffen. «La Marseillaise» und die Schweizer Hymne wurden gesungen. Die militärische Ehrengarde wurde von beiden Präsidenten abgeschritten.

In der Wandelhalle des Bundeshauses haben die beiden Staatspräsidenten anschliessend Reden gehalten. Emmanuel Macron und Alain Berset laufen an der militärischen Ehrengarde vorbei auf dem Bundesplatz, 15. November 2023. Alain Bersets Witz über Asterix und Obelix, die von Petitsuix in der Schweiz empfangen wurden, zeitgleich als der Sieg von Cäsar über Vercingtorix, erntet ein Lachen von Brigitte Macron und immerhin ein Schmunzeln von Emmanuel Macron. Eine langjährige Freundschaft bindet die Schweiz und Frankreich, betonten beide Präsidenten in ihren Reden

