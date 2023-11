Frankreich und England bereiten sich auf stürmische Nacht vor

Betroffene Gemeinden verstärkten gemäss Darmanin etwa Dämme mit Sandsäcken oder bauten zusätzliche Barrikaden in Küstennähe auf. Das Orkantief «Ciarán» soll ab dem Abend auf die französische Atlantik- und die englische Südküste treffen. Der französische Wetterdienst «Météo France» erwartet in der Nacht auf Donnerstag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde.

Die Fährgesellschaft Condor hat bereits ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Grossbritannien für Mittwoch und Donnerstag gestrichen. Das Unternehmen DFDS sagte Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven ab. Auch der regionale Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire soll teilweise ab dem späten Abend und am Donnerstag eingestellt werden.

England warnt vor herumfliegenden TrümmernIn Grossbritannien werden laut britischem Wetterdienst Met Office Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Kilometern pro Stunde erwartet. Meteorologen warnten für Donnerstag vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Betroffen sind demnach vor allem Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.

Für grosse Teile Südenglands, Wales und Schottlands waren Wetterwarnungen für Starkregen ausgegeben worden. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind im weiteren Verlauf noch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Frankreich und England bereiten sich auf stürmische Nacht vorDas Sturmtief «Babet» beschäftigt an diesem Wochenende mehrere europäische Länder - wie hier in Dänemark. Betroffen sind insbesondere Regionen an der Nord- und Ostseeküste. In Grossbritannien kamen bei den Unwettern bisher drei Menschen, in Deutschland eine Frau ums Leben. Das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein ist besonders betroffen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Frankreich rüstet sich gegen Sturmtief – Verkehr teils eingestelltDas Sturmtief «Ciaràn» soll in Nordwestfrankreich für heftige Winde, starken Regen und kräftige Wellen sorgen. Der Verkehr wird teils eingeschränkt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Sturmtief «Ciarán» bringt Unwetter nach EuropaÜber dem Atlantik braut sich das Sturmtief «Ciarán» zusammen. England und Nordfrankreich rüsten sich für heftige Orkanböen. Auch in der Schweiz werden die Auswirkungen am Mittwoch zu spüren sein.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Sturmtief Ciarán: Orkan braut sich über Europa zusammen«Ciarán» sorgt in England für Überschwemmungen und zieht nach Frankreich weiter, das sich auf ein schweres Unwetter vorbereitet. Die Schweiz befindet sich an der Südostflanke des Sturmtiefs.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Sturmtief Ciarán: Orkan wird stärkerAm Montag wird es in Teilen der Schweiz stürmisch.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Sturm sorgt für Überschwemmungen in WesteuropaDas aufziehende Sturmtief «Ciarán» hat in der Nacht zum Dienstag für heftigen Regen in Nordirland und Irland gesorgt. Auch Frankreich rüstet sich für den Sturm, der den Nordwesten des Landes ab Mittwochabend treffen soll.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕