Fotografische Impressionen aus Belgrad: Géraldine Heller ist an der Kunstpause 2024 mit dabei Die Kunstpause verwandelt vom 4. bis 7. April den Saal der Chollerhalle in ein Archiv: Géraldine Heller ist eine der zwölf Ausstellenden. Sie hat dem Reiz vom Alltäglichem einer grauen Grossstadt nachgespürt.Als Erstes fällt der grosse, graue Handwerkskoffer auf, den Géraldine Heller mitbringt. Er ist gefüllt mit ihren Werkzeugen wie Bohrmaschine und Säge, der Kamera, den Skizzenbüchern und Fotos.

Nicht zu vergessen; die vielen Erinnerungen an Belgrad, wo sie von August bis November 2023 das von der Städtekonferenz Kultur (SKK) gestiftete Atelier benutzen durfte. Danach ist sie noch zwei Monate länger geblieben, in dieser Bubble mit einheimischen und internationalen Kunstschaffenden.Der Bund schüttet pro Jahr mehr als 200 Millionen Franken an rund 4000 Luzerner Landwirtinnen und Landwirte aus. Die hohen Summen steigen – die höchste betrug im letzten Jahr über 300’000 Franke

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Géraldine Knie: «Ich könnte auch unter einer Brücke wohnen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Nasa: Heller Ausbruch demnächst von der Erde aus zu sehenLaut der Nasa kommt es wohl bald zu einer sehr hellen Nova-Explosion. Dabei handelt es sich um einen Helligkeitsausbruch in einem entfernten Sternensystem.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bald ist ein heller Ausbruch von blossem Auge am Himmel sichtbarAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Géraldine Ruckstuhl: Siebenkämpferin tritt kurz vor Olympia zurückDie 26-jährige Luzernerin sagt, das sei keine Kurzschlusshandlung.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Schock vor Olympia: Géraldine Ruckstuhl tritt zurückDie Luzernerin Géraldine Ruckstuhl wollte im Sommer an die Olympischen Spiele in Paris. Stattdessen sagt sie nun der Leichtathletik Ade.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Ruckstuhl: «Es war nicht mehr das, was mich glücklich macht»Géraldine Ruckstuhl erklärt im Interview mit SRF die Beweggründe für ihren Rücktritt.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »