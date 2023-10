Fotograf Michael von Graffenried zeigt Bilder von Schwarzen in New Bern

Eine Einfallstrasse in Richtung Zentrum von New Bern: Garagen, Tankstellen und Reklametafeln säumen den Strassenrand. Auf der grössten Plakattafel ein überraschendes Bild: drei junge schwarze Frauen, darunter in grossen Buchstaben: «Our Town, Michael von Graffenried».

Gut die Hälfte der circa 30'000 Einwohnerinnen und Einwohner von New Bern ist weiss, sie wohnen mehrheitlich im fein rausgeputzten Stadtzentrum, die Schwarzen mehrheitlich in einem Quartier am Stadtrand. Dort zeigt Michael von Graffenried 23 seiner Bilder in einer Freilichtausstellung.

Das sei ein typischer Sonntag mit Freunden und American Football, sagt Taurance. Sie hätten eine gute Zeit zusammen, deshalb möge er das Bild. Es stört ihn nicht, dass man die einfachen Verhältnisse sieht, in denen er lebt. headtopics.com

Fehlende Facetten einer Stadt Der Schwarze Lyfe bemängelt an den Bildern, dass nur ein Teil der Realität gezeigt werde und die Schwarzen schlechter wegkämen als die Weissen auf den Bildern. Interessanterweise gab es bei einer ersten Ausstellung 2006 ähnliche Reaktionen bei den Weissen. Sie störten sich daran, dass nicht alle Facetten der Stadt vorkämen auf den Fotos. Zum Beispiel die touristische, schmucke Seite von New Bern hätte gefehlt.

Passend zum Thema Alltagsrealismus in ReinformDer Fotograf interessiert sich jedoch für den banalen Alltag: «Alltagsbilder sind einfach realistisch und ich bin einer, der hingeht und genau hinschaut. Doch der Mensch möchte lieber träumen, als die manchmal schwierige Realität anzuschauen.» headtopics.com

Weiterlesen:

srfnews »

Steuern Kanton Bern: Bern liegt auf einem AbstiegsplatzWeil andere Kantone ihre Steuern senken, fällt Bern im Steuerwettbewerb noch weiter zurück. Weiterlesen ⮕

Filmstar Richard Roundtree tot - Er war der coolste Detektiv Amerikas und Ikone der Schwarzen USAAls cooler New Yorker Detektiv «Shaft» gab Richard Roundtree der Blaxploitation ein Gesicht – und wurde zum Kinostar. Weiterlesen ⮕

Schutz und Rettung Bern: Seitenlage bei einer bewusstlosen PersonWie mache ich eine korrekte Seitenlage bei einer bewusstlosen Person? Weiterlesen ⮕

woom ruft zu einer coolen Aktion in Bern und Zürich aufDer österreichische Kindervelohersteller woom versteckt woom ORIGINAL bikes an Spielplätzen in Zürich und Bern. Wer die Velos findet, kann am Gewinnspiel teilnehmen und eines von 22 woom ORIGINAL bikes gewinnen. Weiterlesen ⮕

Kiew dementiert Berichte über Sperrung des Schwarzmeer-KorridorsDie ukrainische Regierung hat Berichte über eine angebliche Sperrung des Schiffskorridors im Schwarzen Meer offiziell dementiert. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023 Stadt Bern: Erfolg der SP-Frauen setzt grünen Stapi unter DruckIn der Stadt Bern konnte die SP die Verluste der Grünen mehr als kompensieren. Das könnte nächstes Jahr zum rotgrünen Showdown ums Stadtpräsidium führen. Weiterlesen ⮕