Forschungsprojekt soll Licht ins Dunkel bringen: Pflegekinder in der Schweiz

Rund 200'000 Kinder und Jugendliche in der Schweiz leben in schwierigen familiären Verhältnissen: ihre Eltern sind überfordert, vernachlässigen das Kind oder sind gewalttätig, süchtig. Wenn es aus diesen oder anderen Gründen für die Entwicklung des Kindes besser ist, das Elternhaus über kurz oder lang zu verlassen, schalten sich die Behörden ein. Sie suchen eine Lösung – sei es bei Verwandten, in einem Heim oder bei Pflegefamilien.

Das Wissen über diese Vorgänge war bisher begrenzt – nicht einmal die Zahl der betroffenen Familien respektive der Pflegekinder wird erfasst. Licht ins Dunkel bringenDas Forschungsprojekt «Pflegekinder – next generation» soll nun Licht ins Dunkel bringen: Es soll die Grundlagen liefern, um Abläufe und Strukturen für die betroffenen Familien zu vereinheitlichen und zu verbesser





