Forschungserfolg bei Nierenleiden: Novartis' jüngster Zukauf könnte sich lohnen

Novartis’ Akquisition von Chinook Therapeutics im August könnte sich als Glücksgriff erweisen, hat doch der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff Atrasentan ermutigende Phase-III-Zwischenresultate bei Patienten mit IgA-Nephropathie (kurz IgAN) gezeigt. IgAN ist eine seltene fortschreitende Autoimmunkrankheit der Nieren, die vorwiegend bei jüngeren Erwachsenen auftritt und bei jedem dritten Patienten innerhalb von zehn Jahren zu Nierenversagen und Dialysepflicht führt.

