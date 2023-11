Forscher entwickeln Künstliche Intelligenz mit chemischer Intuition

Künstliche Intelligenz (KI) kann jahrelange Erfahrung von Chemikern teilweise ersetzen. Das im Fachblatt «Nature Communications» vorgestellte Modell soll bei der Entdeckung neuer Arzneimittel und Chemikalien helfen. Die «chemische Intuition» spiele bei der Entdeckung neuer Arzneimittel eine grosse Rolle, schrieben die Autoren von

Chemiker würden im Laufe ihrer Karriere ein Gespür dafür entwickeln, welche chemischen Verbindungen als Arzneimittel Erfolg haben könnten. Chemische Intuition hilft Forschern dabei, Moleküle zu entwerfen und zu modifizieren, um diese Ziele zu erreichen. Dabei ermöglicht es Forschern, schneller Entscheidungen zu treffen und gezieltere Ansätze zu verfolgen, ohne monatelange Berechnungen oder Experimente durchzuführen.

