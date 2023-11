Formel-1-Training in Las Vegas abgebrochen

Es hätte ein spektakulärer Auftakt in ein spektakuläres Rennwochenende werden sollen. Es wurde: eine Blamage. Rund acht Minuten drehten die Formel-1-Autos im ersten Training zum GP von Las Vegas am Donnerstagabend Ortszeit ihre Runden, dann wurde das Vorhaben abgebrochen. Carlos Sainz war stehen geblieben, gebremst von einem Gullydeckel, der sich gelöst hatte, als der Spanier darüber donnerte. Das Auto wurde stark beschädigt. Dasselbe passierte auch Esteban Ocon im Alpine.

Dann wurden sämtliche Dolendeckel auf der Strecke inspiziert – es sind rund 140. Das zweite Training wurde daher nach hinten versetzt. Erst um 2.30 Uhr morgens in Las Vegas konnte wieder gefahren werden. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einige Fans mussten offenbar gezwungen werden, die Tribünen zu verlasse

