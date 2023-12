Form follows function im Automobilbereich

Form follows function» gilt als Design-Schlachtruf schlechthin. Auch im Automobilbereich – ganz so, als wäre das Automobil kein hochemotionales Produkt, dessen Funktion eben nicht nur darin besteht, dass Mensch und Gepäck schnell, sicher und komfortabel von A nach B gelangen. In Wahrheit gehört zu den massgeblichen Funktionen eines Automobils im 21. Jahrhundert eben auch, dem Kunden und der Kundin die Möglichkeit der Identifikation zu bieten. Oder besser noch: der Projektion eigener Sehnsüchte.

Status, Sicherheit, Macht, Progressivität: All das will in Blech, Plastik, Chrom und LEDs ausgedrückt werden. Je nachdem, wonach der Zeitgeist gerade, vermeintlich oder tatsächlich, verlangt. Dass die Front des Automobils als dessen «Gesicht» auch von jeher dessen «Seele» widerspiegelt, ist somit keineswegs eine esoterische Unterstellung. Seit Jahrzehnten erklären Designer nur allzu gerne der Öffentlichkeit, was welches Licht-Arrangement und die konkrete Platzierung der Lufteinlässe vermitteln soll – man denke an den schönen Ausdruck des «Überholprestiges





BILANZ » / 🏆 46. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Sonderjagd Wolf beginnt: Die Jäger bringen sich in Stellung – die Umweltverbände ebensoJetzt gerät in mehreren Kantonen der Wolf ins Visier. Wie bereiten sich Jägerinnen, Behörden und Umweltverbände vor?

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Wie die Schweiz die Rechtsmedizin in Afrika unterstütztRechtsmedizin ist für den Kampf gegen Straflosigkeit von entscheidender Bedeutung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Leichtathletin Caster Semenya und die Medikamente: «Es war die Hölle»Ihr Kampf ums Frausein hat die Doppel-Olympiasiegerin zermürbt, jetzt verkündet sie ihren Rücktritt vom Spitzensport. Trotzdem kämpft sie weiter für Frauenrechte.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Jetzt schiesst auch die Mitte gegen die SP-KandidatenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »