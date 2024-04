Forderungen zum Schutz der Zuger Seen vor Quaggamuscheln

Der Zuger Kantonale Fischereiverband stellt an seiner Delegiertenversammlung vom 10. April klare Forderungen an den Kanton zum Schutz der Zuger Seen vor der gebietsfremden, invasiven Quaggamuschel. Dem Präsidenten des Zuger Kantonalen Fischereiverbands Philipp Helfenstein liegt die Gesundheit der Zuger Seen am Herzen. Deshalb engagiert er sich für deren Schutz.

Bisher wurden noch keine der gebietsfremden, invasiven und daher für die Gesundheit der hiesigen Gewässer gefährlichen Quaggamuscheln in den Zuger Seen nachgewiesen. Damit das so bleibt, hat der Kanton Zug die Aufklärungskampagne «Schütz den See» lanciert. Plakate klären die Schiffsbesitzer, Fischerinnen, Taucher sowie die Nutzenden von Stand-up-Paddles (SUP) und dergleichen über die herrschende Reinigungspflicht ihrer Gerätschaften auf

