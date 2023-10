Forderung nach Besenderung von Grossraubtieren

Diese fordert das vermehrte Besendern von Grossraubtieren und dass die Daten einem definierten Personenkreis zur Verfügung gestellt werden.

Am 25. April 2023 reichten Landrat Franz Freuler, Glarus, und Unterzeichnende die Motion „Ergänzung des Artikels 14 der Verordnung zum kantonalen Jagdgesetz“ ein. Sie fordern, dass der Regierungsrat das Wolfsmonitoring stark erweitert und schadenstiftende Grossraubtiere mit Peilsendern versieht.

Grossraubtiere in Siedlungsnähe sollen zudem konsequent vergrämt und besendert werden. Die Peildaten sollen der Wildhut und dem kantonalen Herdenschutz sowie während der Sömmerungszeit den von Rissen betroffenen Tierhaltern zugänglich gemacht werden. headtopics.com

Insgesamt ist die Umsetzung der Motion in der angestrebten Form kaum möglich und eine Annahme der Motion würde falsche und nicht erfüllbare Erwartungen an die Behörden und das Wildtiermanagement wecken.

