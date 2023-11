Folge 38 mit Host Sven Ivanic - Der VAR verzweifelt: Wie kann man den FC Basel retten?

In der Super League und Fussball-Bundesliga gibt es den Video Assistant Referee (VAR). Seine Aufgabe: Den Unparteiischen auf dem Platz unterstützen. Auch bei SRF Sport sitzt ein VAR im Video-Kontrollraum. Der grosse Unterschied: SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanic entscheidet weder über Abseits noch Handspiel. Sein Metier sind die kuriosen, witzigen und heiss diskutierten Highlights – oder Fails – abseits des eigentlichen Sportgeschehens.

Das ist Sven Ivanic Box aufklappen Box zuklappen Sven Ivanic ist Jurist und Stand-up-Comedian. Mit seinem ersten Bühnenprogramm «JUSländer» war der 32-jährige Zürcher für die Swiss Comedy Awards 2019 nominiert. Sein Können präsentierte er bereits verschiedentlich dem SRF-Publikum, unter anderem in der Casting-Show «Stadt Land Talent», in der «Comedy Talent Show» und auf der «SRF 3 Comedy Talent Stage».

Sport trifft auf ComedyIn «Das VAR’s» nimmt Sven Ivanic Athletinnen, Trainer oder Sportverbände aufs Korn. Seine Entscheide als SRF-Videoschiedsrichter trifft er mit einem Augenzwinkern und garantiert kontrovers. Die Themen reichen von der Schweizer Fussball-Nati über die National League im Eishockey, den Ski-Weltcup und die Vierschanzentournee bis hin zum Schwingen.

«Das VAR’s» ist das erste satirische Onlineformat von SRF Sport. Es bietet eine humorvolle Perspektive auf die Welt des Sports. Das Format erscheint jeden Mittwoch in der SRF Sport App und auf dem YouTube-Kanal von SRF Sport.

