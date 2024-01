Flut an Mails und Informationen: Fünf Tipps eines Basler Experten, wie man den Überblick wahren kann

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieFlut an Mails und Informationen: Fünf Tipps eines Basler Experten, wie man sowohl bei der Arbeit als auch privat besser den Überblick wahren kann.

Die Inbox ist voll, auf dem Bürotisch stapeln sich Aufgaben, und auf dem Smartphone kommen ständig neue Nachrichten – diese ungeordnete Flut an Informationen, Gedanken und Verpflichtungen kann zu Ineffizienz bis hin zur Überlastung führen.Im Geschäft stapeln sich die Aufgaben, die Mailbox ist schon am Morgen voll, via digitalen Geschäftskanälen melden sich Arbeitskollegen und auf Whatsapp private Kontakte mit ihren Anliegen. Und bei alldem sollte man nicht vergessen, für den Geburtstag der Mutter noch Blumen kaufen zu gehen. «Es gibt immer mehr technologische Möglichkeiten, mit denen man gemeinsam an Projekten arbeiten kan





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fünf «puristische» Schaumweine zum JahreswechselBald knallen wieder die Korken. Besonders an Silvester haben Schaumweine Hochkonjunktur. Weinredaktor Peter Keller und das finews-Team stossen gerne mit fünf besonderen Beispielen an, die ohne Dosage auskommen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Schlittelpisten in der Schweiz - Fünf Schlittelwege, die sich besonders lohnenIn der Nacht oder bei Tag: Auf diesen fünf Schlittelwegen kommen Familien, Angsthasen und Rekordjäger auf ihre Rechnung.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Pflegefachkräfte aus den Philippinen kommen in die SchweizDas Spital Baselland holt fünf Pflegerinnen und zwei Pfleger aus den Philippinen für anderthalb Jahre in die Schweiz. Die Maßnahme ist umstritten.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Genehmigung der ersten Bitcoin Spot ETFsAls Mitbegründer und CEO von Bybit habe ich die Kryptowährungsrevolution an vorderster Front miterlebt und war Zeuge jeder Ebbe und Flut, jedes Triumphs und jeder Prüfung, die unsere Branche durchlaufen hat. Heute stehe ich vor Ihnen, nicht nur als Zeuge, sondern als aktiver Teilnehmer an dem vielleicht bisher bedeutendsten Meilenstein: der Genehmigung der ersten Bitcoin Spot ETFs.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein: Neue Namen veröffentlichtEine Liste mit rund 170 Personen, die im Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein genannt werden, wurde veröffentlicht. Darunter sind prominente Geschäftsleute, Politiker und Epsteins Anklägerinnen. Die Liste enthält keine überraschenden Enthüllungen, da viele Informationen bereits bekannt waren.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Der Grosse Rat entscheidet über die «Südspange» – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum MillionenprojektKaum ein politisches Sachgeschäft führte in Eiken zu so hitzigen Debatten wie die 26 Millionen Franken teure Erschliessungsstrasse für Bachem. Mit Einwendungen und Petitionen ging ein breit aufgestelltes Bürgerkomitee gegen das Projekt vor. Nun spricht der Grosse Rat das letzte Wort. Die fünf wichtigen Fragen und Antworten zur Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »