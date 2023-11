Flüssiges Erdgas aus Russland ist gefragt wie eh und je: Die Nachfrage aus Europa ist gleich stark geblieben. Spanien und Belgien haben die Importe sogar verdoppelt

Laut dem «Institute for Energy Economics and Financial Analysis» (IEEFA) bauen europäische Länder ihre LNG-Infrastruktur weiter aus. Dazu wurden eine Reihe neuer Terminals in Betrieb genommen. Eine Abkehr von russischen Pipelines in Europa zugunsten anderer Bezugsquellen würde die Gefahr von Preisschwankungen erhöhen, so Beobachter.

Zwar sind die USA nach wie vor der wichtigste LNG-Exporteur Richtung EU. Doch an zweiter Stelle folgt bereits Russland. Gesamthaft flossen 5,5 Milliarden Euro für flüssiges Erdgas dorthin. Forderungen aus der EU-Energiekommission, kein russisches LNG mehr zu kaufen, scheinen zu verpuffen. Eine Einschränkung der Importe aus Russland als Teil der EU-Sanktionen ist derzeit kein Thema.Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.

