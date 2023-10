Flury hört alles - Lustige Versprecher und Lacher

Wo gesprochen wird, gibt's Versprecher. Versprochen! Egal, was passiert: Flury hört alles. Die lustigsten Versprecher, die grossartigsten Lacher und die schrägsten Momente, fein säuberlich zusammengestellt. Wieso? Weil wir gerne über uns selbst lachen.Audio Flury hört alles - 01.

September 2023 - Freund oder Feind? in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.Audio Flury hört alles - 25. August 2023 - lost and found in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.Audio Flury hört alles - 04. August 2023 - De Tümmscht vom Tag in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Weiterlesen:

SRF 3 »

Statistiker im Interview zu Wahlpanne: Warum um alles in der Welt fällt das niemandem auf?Bis am letzten Sonntag war Peter Moser Chefstatistiker beim Kanton Zürich. Nun ist er selbstständig und ordnet den Fehler beim Bund ein. Weiterlesen ⮕

YB beim 1:3 gegen City: Stolz, Erstaunen, Lust – als im Wankdorf fast alles zusammenkommtDie Young Boys schnuppern gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt an der Sensation. Aber die Realität ist auch, dass der grosse Abend bald verblassen kann. Weiterlesen ⮕

Podcast «Alles klar, Amerika?» – Was die überraschende Wahl Mike Johnsons bedeutetDie Wahl des Hinterbänklers Johnson zur neuen Nummer 1 im US-Parlament zeigt, wie einflussreich Donald Trump ist – dass seine Macht aber auch Grenzen hat. Weiterlesen ⮕

Vogelschützerin verteidigt Tauben: «Wir füttern sie mit unserem Müll und regen uns dann darüber auf, dass sie alles verkoten»Aktueller Fall aus Aarau gibt im Internet zu reden Weiterlesen ⮕

Mehr Geld für weniger Theater in den beiden Basel – und das aus gutem GrundIm Januar 2024 soll das neue Fördermodell Darstellende Künste BS/BL in Kraft treten. Alles, was Sie dazu wissen müssen. Weiterlesen ⮕

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einX-Nutzer in den USA können neuerdings Sprach- und Video-Anrufe tätigen. Elon Musk will die Anwendung zu einer «App für alles» machen. Weiterlesen ⮕