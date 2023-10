Fluorwachsverbot sorgt für Diskussionen und Angst unter den Athleten

27.10.2023 14:40:00 / Herkunft: nau_live

Das neue Verbot von fluorhaltigem Wachs führt zu heftigen Diskussionen und verursacht Angst bei den Wintersport-Stars. Der Unterschied in der Leistung mit und ohne Fluorwachs ist gravierend, was dazu führen könnte, dass die Grenzwerte ausgelotet werden. Die Messgeräte für die Kontrollen sind jedoch alles andere als zuverlässig, was zu weiteren Unklarheiten führt.