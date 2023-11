Flugverkehr: Swiss verzeichnet stärkstes Ergebnis der Firmengeschichte

Dies entspricht einer Steigerung von rund 114 Prozent gegenüber Vorjahr (2022: 287,5 Millionen Franken). Das Unternehmen hat damit das stärkste Neunmonatsergebnis in ihrer über zwanzigjährigen Firmengeschichte verzeichnet. Die operativen Erträge stiegen im selben Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 26,4 Prozent auf vier Milliarden Franken (2022: 3,2 Milliarden Franken).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SCHWEIZERBAUER: Lachszucht-Startup Swiss Blue Salmon mit neuen InvestorenDas Lachszucht-Startup Swiss Blue Salmon hat mit der Erne Gruppe und der Hollinger AG «zwei namhafte Investoren» ins Boot geholt. Die Firma investiert in Glarus rund 170 Millionen Franken für die grösste Fischzucht der Schweiz.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRF 3: Flashback 1983: D.C. Hardcore, Post-Punk und Swiss Wave - Die DIY-Initialzündung - Sounds!In den 90ern erreichten Crossover und Pop-Punk die Millionen, der Grundstein für Genre-Übergreifende und handgemachte Rockmusik wurde auf den Scherben der Punk-Welle schon Anfang 80er-Jahre gelegt: Bad Brains, Minor Threat, Black Flag, The Fall, PiL, Grauzone oder Liliput waren 1983 bahnbrechend.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen ⮕

SWISSATHLETICS: Nationalkader Berglauf/Trailrunning | Swiss AthleticsSwiss Athletics ist der Verband für die Leichtathletik in der Schweiz und fördert den Spitzensport, die Nachwuchsarbeit und die Breitenentwicklung.

Herkunft: SwissAthletics | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Swiss Basketball bleibt im Rennen um ein Olympia-TicketHier finden Sie die weiteren Sport-News des Tages in kompakter Form.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Gewinnzahlen & Quoten Swiss Lotto, Joker, Euro Millions und Super-StarAlle (ots) - Swiss Lotto 3 5 8 10 20 42 Glückszahl 3 Replay 6 Joker 6 0 5 3 9 7 Euro Millions 5 7 20 40 50 Sterne 2 10 2. Chance 9 11 19 37 40 Super-Star N 1 2 5 L Hinweis: Die...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕