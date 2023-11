Flugbewegungen in Zürich im Oktober fast wieder auf Vorkrisenniveau

Auch auf Jahressicht hat sich der Rückstand zum Vorkrisenniveau weiter verringert. Gut 204'000 Flugbewegungen in den Monaten Januar bis Oktober bedeuten einen Rückgang von 11 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. Anfang des Jahres lag der Rückstand noch bei fast 20 Prozent.

«Die Herbstferien gehören zusammen mit den Sommerferien zu den Hauptreisezeiten am Flughafen Zürich, so rechneten wir mit vergleichbaren Zahlen wie in den Sommerferien,» ordnete eine Flughafensprecherin den Anstieg auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP ein. Zudem habe sich der Flugverkehr insgesamt weiter erholt, insbesondere was das Angebot auf einzelnen Strecken angehe.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Flugbewegungen in Zürich stehen fast wieder auf VorkrisenniveauAm Flughafen Zürich sind im Oktober wieder fast so viele Flugzeuge gestartet und gelandet wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Grosses Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Zürich und BernWährend in der Romandie Wartelisten geführt werden, ist die Betreuung in zwei Deutschschweizer Städten gut ausgebaut.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Überangebot an Kinderbetreuungsplätzen in Zürich und BernWährend in der Romandie Wartelisten geführt werden, ist die Betreuung in zwei Deutschschweizer Städten gut ausgebaut.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Brand in einem Pneuhaus in ZürichBei einem Brand in einem Pneuhaus in Zürich entstand erheblicher Sachschaden. Die Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden und blieben unverletzt. Die Brandursache wird noch untersucht.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Südtrakt des Hauptbahnhofs Zürich ist wieder geöffnetAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕