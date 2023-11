Flüelen UR: Mann von Betonplatten getroffen und erheblich verletzt

Ein 17-jähriger Mann beabsichtigte Betonplatten bereitzustellen. Als er das Band, mit welchem die Platten auf einem Palett befestigt waren,er mit dem Rettungsdienst Uri in ein ausserkantonales Spital überführt.

:

POLİZEİCH: Polizei stellt Drogen und Bargeld bei Mann sicherDie Kantonspolizei Solothurn hat bei einer Kontrolle in Zuchwil einen Mann mit Drogen erwischt und bei einer Hausdurchsuchung eine grössere Menge Heroin, Streckmittel und Bargeld gefunden.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Nachbarsbub im Keller mit Vibrator belästigt – Mann freigesprochen!Ein Mann missbrauchte den Nachbarsbub sexuell. Vor Gericht drehte sich alles um die Frage, ob es vor oder nach dem 16. Geburtstags des Opfers stattfand.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Rom: Mann geht nach Hornissenstich an KrückenDie Orientalische Hornisse breitet sich in Rom seit zwei Jahren aus. Die sich einnistenden Hornissen stellen Bewohner zunehmend vor Probleme.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Mann mit Lamborghini in Luzern erwischtEin Mann aus dem Kanton Wallis wurde von der Luzerner Polizei erwischt, als er mit seinem Lamborghini unnötigen Lärm verursachte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 500 Franken verurteilt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Mann in Freizeiteinrichtung angegriffen und verletztAm Sonntag, 29. Oktober 2023, circa 03.00 Uhr, haben vier unbekannte Personen einen 42-jährigen Mann in einer Freizeiteinrichtung bei der Dreirosenanlage angegriffen und verletzt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte die mutmasslichen Täter anhalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festnehmen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Mehrere Vorfälle in St.Gallen: Mann wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigtBei der Stadtpolizei St.Gallen gingen am Wochenende mehr als 20 Einsatzmeldungen ein. Es kam zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen, alkoholisierten Personen und Ruhestörungen. Ein Mann wurde wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »