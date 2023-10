Flucht vor der Polizei: Täterschaft entkommt zu Fuß

Am Freitagabend, 20. Oktober 2023, flüchtete eine unbekannte Täterschaft mit einem entwendeten Personenwagen in äusserst gefährlicher Fahrweise vor der Polizei.

Das Fahrzeug konnte wenig später gefunden werden, der Täterschaft gelang jedoch die Flucht zu Fuss. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Kurz vor 19.00 Uhr fiel der aufmerksamen Besatzung eines Streifenwagens der Stadtpolizei Winterthur beim Bahnhof Oberwinterthur ein mutmasslich gestohlenes Auto auf. Als die Polizisten den schwarzen Toyota Prius kontrollieren wollten, gab die unbekannte Lenkerschaft plötzlich Gas, überfuhr ein Rotlicht und flüchtet durch die Frauenfelderstrasse Richtung stadtauswärts. Der Streifenwagen nahm sofort die die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeuges aus.

Kurz darauf konnte das beschädigte Fahrzeug am Ende der Zinzikerbergstrasse leer aufgefunden und sichergestellt werden. Die Lenkerschaft konnte indes noch nicht identifiziert und festgenommen werden. Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zur Lenkerschaft des entwendeten schwarzen Toyota Prius’ oder zur beschriebenen rücksichtslosen Fluchtfahrt machen können, oder Personen die durch die Flucht gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden. headtopics.com

