Fleissige Engelsscharen: Mit Pauken und Trompeten huldigt die Bachstiftung St.Gallen den himmlischen Beschützern

Manch einer hält sie für eine Art Fledermäuse, in alle Ewigkeit in himmlischem Müssiggang herumflatternd und jubilierend. Andere sehen in Engeln Schutzbeauftragte, die Menschen in Not auf ihren Flügeln tragen und in Gefahr einspringen.

Während des Zweiten Weltkriegs stand in Basel das führende Labor für LSD. Sandoz-Chef Arthur Stoll arbeitete dort im engen Austausch mit Hitlers wichtigstem Biochemiker, Richard Kuhn. Ein Gespräch mit Autor Norman Ohler über Hitlers Drogensucht, eine Hodlersammlung, die CIA und die Rolle der Schweiz.

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet. headtopics.com

Effiziente und schnörkellose St.Galler bezwingen GC mit 3:1 – Geubbels mit sehenswertem TrefferZuhause ist der FC St.Gallen weiterhin eine Macht. Die Ostschweizer schocken den Grasshopper Club Zürich bereits nach einer Minute. GC reagiert gefasst und gleicht nur wenige Minuten später aus. Dem Powerplay der St.Galler haben die Zürcher aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im ausverkauften Kybunpark gewinnen die St.Galler dann mit 3:1. Weiterlesen ⮕

Rugby-WM-Final: Roger Federer und Familie fiebern mit dem Rekordweltmeister mitSüdafrika kürte sich zum vierten Mal zum Rugby-Weltmeister. Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland war auch Roger Federer mit Frau und allen Kindern im Stadion. Weiterlesen ⮕

Nach Attacke mit 18 Toten: Grossfahndung nach Täter im US-Staat MaineNach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem… Weiterlesen ⮕

Haris Tabakovic schiesst Hertha mit Doppelpack zum SiegHertha BSC hat dem SC Paderborn die erste Niederlage seit Anfang September zugefügt und die Ostwestfalen in der Tabelle der 2. Bundesliga überholt. Weiterlesen ⮕

Mann versuchte seinen Sohn mit einem Messer zu töten und verletzte seine EhefrauDas Aargauer Obergericht verurteilt einen 49-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Muri zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Weiterlesen ⮕

UBS schliesst brisanten Deal mit katarischem ScheichAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕