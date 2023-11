Fleischverarbeiter: Lüthi & Portmann wird übernommen

In der 2018 eröffneten neuen Zentrale arbeiteten anfänglich rund 400 Personen. Zuletzt waren es noch rund 300. In letzter Zeit haben sich aber Anzeichen gemehrt, dass das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten hat. Lieferanten berichteten hinter vorgehaltener Hand über Zahlungsverzug. Ende November sollte gar ein Konkursbegehren wegen offener Rechnungen vor Gericht verhandelt werden.

Knapp 200 Mitarbeitenden könne ein neuer Arbeitsvertrag angeboten werden, schreibt das Unternehmen. «Dank einer beispiellosen Aktion kann ein grosser Teil der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 1. November zu unveränderten Konditionen am Standort Deisswil weiterbeschäftigt werden.» Die Produktion mit den traditionellen Qualitätsfleischwaren und Spezialitäten werde weitergeführt.

Die negative Marktentwicklung konnte trotz aller Anstrengungen – verschiedene Restrukturierungen, Reorganisationen und Sanierungsbemühungen – nicht aufgefangen werden.Der neue Besitzer FF Frischfleisch gehört zu den fünf grössten Fleischverarbeitungsbetrieben der Schweiz. Lüthi & Portmann ist seit Jahrzehnten im Fleischhandel tätig und ebenfalls einer der grösseren Fleischwarenproduzenten der Schweiz.

Seit 2002 gehört auch Meinen mit dem ehemaligen Betriebsstandort an der Schwarztorstrasse in Bern zur Lüthi-Gruppe. 2008 wurde die Kühltransportflotte in der Freshfood Logistik AG zusammengefasst.Mit der neuen Zentrale in Deisswil katapultierte sich Lüthi & Portmann in eine neue Ära, stieg doch auch der Personalbestand von 100 auf das Vierfache. Dieser Wachstumssprung ist der Gruppe offenbar nicht gut bekommen.

