Fleischverarbeiter Lüthi & Portmann erhält Konkursanzeige

Nun gehe aus dem Schweizer Handelsatblatt hervor, dass gegen die Lüthi & Portmann Fleischwaren AG in Deisswil eine vorläufige Konkursanzeige besteht, dies berichtet «Bärntoday» auf ihrem Internetportal.

Da Lüthi & Portmann rund 300 Mitarbeitende hat, verliert ein Drittel der Angestellten den Job. In welcher rechtlichen Form der Standort Deisswil weitergeführt werden soll und ob es den Namen Lüthi & Portmann in Zukunft noch geben wird, ist nicht bekannt, und für eine Stellungnahme waren weder Lüthi & Portmann noch die Frischfleisch AG erreichbar.

In Sursee schlachtet die Frischfleisch AG mitten im Industriegebiet. Es erstaunt daher nicht, dass sie am Produktionsgelände der Lüthi & Portmann AG direkt an der Autobahn A6 und ohne Nachbarschaft Interesse hat.

Lüthi & Portmann liefert rund zwei Drittel seiner Produkte an den Detailhandel, wichtige Kunden sind die Discounter Lidl und Aldi. Das Geschäft ist hart und im Januar sagte Geschäftsführer Paul Lüthi jun. zum «Schweizer Bauer»: «Der Detailhandel hat die Marktmacht und bestimmt die Preise. Wir können unsere Kosten beim Einkauf optimieren, doch da haben wir nur wenig Spielraum.

Fischer schied 2004 aus dem VR aus, Lüthi senior blieb bis 2020. 2002 kam Rudolf Wäfler in den Verwaltungsrat, am 6. Dezember 2022 schied er aus. Zwischenzeitlich waren Paul Häring (2017–2020) und Andreas Aebi (2018–2019) im Verwaltungsrat der Lüthi & Portmann Fleischwaren AG. Aktuell bilden Geschäftsführer Paul Lüthi jun. und sein Bruder Kurt den Verwaltungsrat von Lüthi & Portmann.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Konkursanzeige für Lüthi & Portmann AGDas Konkursamt Bern-Mittelland hat die vorläufige Konkursanzeige für die Lüthi & Portmann AG aus Deisswil veröffentlicht.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Fleischverarbeiter in Not: 200 Arbeitsplätze bleiben, 100 Angestellte verlieren den JobDie Lüthi & Portmann Fleischwaren AG in Deisswil steht finanziell schlecht da. Die FF Frischfleisch AG steigt ein und rettet ein Drittel der Arbeitsplätze.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Berner Fleischverarbeitungsgruppe Lüthi AG verliert 100 StellenKnapp 100 Mitarbeitende der Berner Fleischverarbeitungsgruppe Lüthi AG verlieren ihren Job. Die anderen 200 werden von der FF Frischfleisch AG aus Sursee LU am alten Standort weiter beschäftigt.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Konkursanzeige für Lüthi & Portmann AGDas Konkursamt Bern-Mittelland hat die vorläufige Konkursanzeige für die Lüthi & Portmann AG aus Deisswil veröffentlicht.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Fleischverarbeiter in Not: 200 Arbeitsplätze bleiben, 100 Angestellte verlieren den JobDie Lüthi & Portmann Fleischwaren AG in Deisswil steht finanziell schlecht da. Die FF Frischfleisch AG steigt ein und rettet ein Drittel der Arbeitsplätze.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 19,4 Millionen Franken für Ausbau der Turnhalle und neues Schulhaus Steinhof aus HolzDie Schulanlage erhält unter anderem eine Atelierzone und eine Gastroküche.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕