Fleischmarkt: FF Frischfleisch sichert 200 Arbeitsplätze der Lüthi-Gruppe

Die Lüthi-Gruppe hatte in den letzten Jahren mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung informiert. Es drohte die Schliessung der Unternehmen. Die FF Frischfleisch AG sichert nun aber die Arbeitsplätze der Lühti-Gruppe zu zu unveränderten Konditionen

Eigene Anstrengungen nicht ausreichend Intensiver Preisdruck im Absatzmarkt und stark steigende Kosten in vielen Bereichen (vorab Energie) haben das Unternehmen in eine finanziell prekäre Lage gebracht. Die negative Marktentwicklung konnte trotz aller Anstrengungen - verschiedene Restrukturierungen, Reorganisationen und Sanierungsbemühungen - nicht aufgefangen werden. Die Lüthi-Gruppe bedauert dies sehr.

Die FF Frischfleisch AG gehört zu den fünf grössten Fleischverarbeitungsbetrieben der Schweiz. In dieser schwierigen Situation hat das Unternehmen entschlossen eingegriffen und einen Grossteil der Arbeitsplätze der Lüthi-Gruppe gesichert.

Dank einer beispiellosen Aktion kann ein grosser Teil der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 1.11.2023 zu unveränderten Konditionen am Standort Deisswil weiterbeschäftigt werden. Die Produktion mit den traditionellen Qualitäts-Fleischwaren und Spezialitäten wird weitergeführt.Um die 400 Metzgereifachkräfte arbeiten für die Lüthi-Gruppe, welche jährlich über 20 Mio. Kilogramm Frischfleisch, 5 Mio.

