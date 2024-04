Fleetwood Mac Show kommt im Frühjahr 2024 in die Schweiz

Nach einer ausverkauften UK-Tournee kommt die fesselnde Show mit der Musik der legendären Fleetwood Mac im Frühjahr 2024 in die Schweiz. Das gefeierte Ensemble aus dem Londoner West End bringt die Magie von Fleetwood Mac noch diesen Frühling in die Schweiz. Die Show «Go Your Own Way – The Fleetwood Mac Legacy», ein Hit in Grossbritannien, bietet eine energiegeladene Reise durch die Bandgeschichte, von den Blues-Wurzeln bis zum Rock-Pop-Wandel.

Erleben Sie live unvergessliche Hits wie «Dreams» und «The Chain» und tauchen Sie ein in die bewegte Geschichte und die unvergleichliche Energie von Fleetwood Mac

Die Musik der legendären Rockband «Fleetwood Mac» live erlebenProfitieren Sie mit der abo+ card von 20% Rabatt.

