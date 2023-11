Flashback 1983: Metallica, Iron Maiden, U2 - ein grosses Rockjahr - Sounds!

Audio New Music Friday: Neues von den 80ies-Legends OMD und Duran Duran in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 112 Minuten 59 Sekunden.Audio Wir Walken eine Stunde mit Lou Reed On The Wild Side in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 108 Minuten 5 Sekunden.Audio Velvet Two Stripes «No Spell For Moving Water»: Auf zum Aufbruch! in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 165 Minuten 3 Sekunden.

SRF 3: Flashback 1983: D.C. Hardcore, Post-Punk und Swiss Wave - Die DIY-Initialzündung - Sounds!In den 90ern erreichten Crossover und Pop-Punk die Millionen, der Grundstein für Genre-Übergreifende und handgemachte Rockmusik wurde auf den Scherben der Punk-Welle schon Anfang 80er-Jahre gelegt: Bad Brains, Minor Threat, Black Flag, The Fall, PiL, Grauzone oder Liliput waren 1983 bahnbrechend.

SRFNEWS: So veränderten Madonna, Prince und Jacko den Pop für immerPrince, Michael Jackson und Madonna: 1983 ist sowas wie die Geburtsstunde des modernen Pop.

SUEDOSTSCHWEIZ: NLB-Herren verbessern sich auf Platz achtAm Samstag hatten sowohl die NLB-Herren als auch die U21-Junioren der Iron Marmots Davos-Klosters zu einer weiteren Meisterschaftsrunde anzutreten. Dabei gelang Erstgenannten ein wichtiger 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Limmattal. Die Junioren verloren bei Leader Chur mit 2:8.

SRFNEWS: Vor dem Abflug nach Sevilla - BJK-Cup: Fragezeichen um Bencic bleiben unvermindert grossCaptain Heinz Günthardt analysiert seine Spielerinnen vor den Finals des Billie Jean King Cups in Sevilla.

NAU_LIVE: Israel Krieg: Geplante Palästina-Gross-Demo sorgt in Bern für ÄrgerDer Israel-Krieg sorgt aktuell für Spannungen – auch in der Schweiz. Gerade in Bern häufen sich Kundgebungen. Das sorgt nun für Ärger.

AARGAUERZEITUNG: «Selbst der Tourguide hat das noch nie gesehen»: Villiger macht auf Afrikareise seltene AufnahmeFast 9000 Bilder und Filmsequenzen brachte Naturfotograf Daniel Schneeberger von seinem Auslandsaufenthalt nach Hause. Der AZ hat der 66-Jährige die ganz besonderen Erlebnisse verraten, – und dass die Bilder bald auf der grossen Leinwand zu sehen sein könnten.

