Flamatt FR: Telefonbetrüger ergaunern über 35'000 Franken (Video)

Es handelt sich hierbei um ein schweizweit bekanntes Phänomen. Den Fachpersonen der Kantonspolizei Bern gelang es im Rahmen von umfassenden Ermittlungen Anfang Mai 2023 in Bern eine Frau, eine 48-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz, anzuhalten. Im Zuge der Nachermittlungen durch die Kantonspolizei Bern konnte festgestellt werden, dass die mutmassliche Beschuldigte unter anderem verdächtig wird, als Geldabholerin in Flamatt fungiert zu haben.

Nach umfangreichen, auf nationaler Ebene durchgeführten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Freiburg, konnte ein 49-jähriger Deutscher und dessen Partnerin, eine 68-jährige Schweizerin, im Juni an ihrem Wohnsitz im Kanton Solothurn verhaftet werden. Anlässlich der darauffolgenden Hausdurchsuchung wurde Bargeld in der Höhe von rund CHF 23’000.00 und Notizen zu zahlreichen Telefonbetrugsopfern sichergestellt.

Es besteht der Verdacht, dass diese drei Personen in einer kriminellen Organisation tätig sind und als Mittelsleute zwischen verschiedenen Geldabholern in der Schweiz und den Hintermännern, welche vermutlich vom Ausland her agieren, arbeiten. Sie werden verdächtigt, bei mehreren Telefonbetrugsfällen in der Deutschschweiz, darunter in Flamatt, sowie bei einem Versuch in Murten, beteiligt gewesen zu sein.

