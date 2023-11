FJDynamic Pony 500 im Test – richtig fette Powerbank

Was fehlt, ist eine Möglichkeit, die Gesundheit der Zellen zu sehen, was gerade Poweruser sehr schätzen. Die Ladegeschwindigkeit entspricht den Erwartungen und der Preis geht für eine so große Powerbank in Ordnung.Als Erstes fällt der cleane, coole Look des Gehäuses auf. Das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung soll Stößen, Spritzwasser und Staub nichts anhaben können und ist in der Schutzklasse IP4X angegeben.

Mit einem Gewicht von knapp 3,6 kg und den kompakten Abmessungen von nur 22 x 14,5 x 8,3 cm ist das Pony 500 auch noch sehr gut tragbar. Möglich macht dies die Reduktion auf nur drei Anschlüsse, zwei XT60- und einen 100W-USB-C-Anschluss. Im Lieferumfang ist ein Anschlussmodul, das weitere zwei USB-C-Anschlüsse (65 Watt und 100 Watt) und zwei USB-A Anschlüsse mit je 18 Watt mitbringt.

Auf der Vorderseite sind unterhalb der Anschlüsse der Ein/Ausschalter und eine fünfstufige LED-Anzeige für die Akkukapazität angebracht. Zum Einschalten muss man die Taste rund eine Sekunde gedrückt halten, vergisst man das Ausschalten, schaltet sich die Pony 500 automatisch nach einigen Minuten aus.

Zum Aufladen gibt es zwei Möglichkeiten: Der 100W-USB-C-Anschluss oder eine der XT60-Anschlüsse an der Front. Alle drei Anschlüsse sind sowohl Ein- als auch Ausgänge. Achtung bei den XT60- Anschlüssen, die sind nur für 46 Volt bis 58 Volt ausgelegt und vertragen sich nicht für den Direktanschluss von Solarmodulen. Einen Laderegler hat FJDynamic in das sehr kompakte Gehäuse nicht mehr unterbringen können. Als Zubehör ist das aber in Planung.

: