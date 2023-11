Die Fischer am Bodensee leiden unter rückläufigen Fangzahlen und zweifeln am Felchenfangverbot. Nährstoffmangel, Quaggamuschel, Stichling und Kormoran bedrohen ihren Beruf. Die Lage der Berufsfischer am Bodensee wird immer bedrohlicher, und ihre Appelle an die Behörden sind entsprechend drastisch. Auch das Fischereijahr 2022 war geprägt von dramatischen Rückgängen der Fangzahlen, insbesondere bei den Felchen.

Das laufende Jahr wurde von der im Juni beschlossenen Felchenschonzeit geprägt: Drei Jahre lang darf der sogenannte Brotfisch des Bodensees nicht mehr gefangen werden, damit sich seine Bestände allenfalls erholen. An der Jahresversammlung des Internationalen Bodensee-Fischereiverbandes (IBF), der Vertretung der Berufs- und Angelfischer am Bodensee-Obersee, in Friedrichshafen machten mehrere Verbandsvertreter ihrem Unmut über die Massnahme Luft. Aus Sicht der Fischer brauche es weitere Massnahmen, um dem Berufsstand eine Perspektive bieten zu können. Die Berufsfischerei tut sich schwer mit dem lange diskutierten Felchenfangverbo

:

BAUERNZEİTUNG1: Kürzung der Direktzahlungen und BTS-Beiträge setzt Eierproduzenten unter DruckGallo Suisse - «Der Bund zieht sich aus der Förderung des Tierschutzes zurück»: Die Kürzung der Direktzahlungen und der BTS-Beiträge setze Eierproduzenten doppelt unter Druck, warnt Gallo Suisse. Die Kürzungen verstossen in den Augen des Verbands gegen…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

BAZONLİNE: David Cameron zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernanntDavid Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

WOCHENZEİTUNG: Durch den Monat mit Uschi Waser (Teil 2): Hat Bundesrätin Keller-Sutter geantwortet?Kommt da irgendwann noch eine Antwort von Karin Keller-Sutter (efd_dff)? Uschi Waser, ehemaliges «Kind der Landstrasse», über eine «unbürokratische Rente für seelische Schrotthüfeli», die den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zustehen sollte.

Herkunft: Wochenzeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: David Cameron zum neuen Außenminister ernanntDavid Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: Griechenland wieder «investitionswürdig»Vor zehn Jahren war Griechenland buchstäblich bankrott: Die Arbeitslosigkeit lag bei 27 Prozent, die EU-Institutionen und der Internationale Währungsfonds schnürten hektisch Rettungspakete und drückten Griechenland harte Sparbedingungen auf. Am Montag überschlugen sich die Medien mit positiven Meldungen bezüglich Griechenland. Das griechische Wachstum gehört zu den höchsten in der EU. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet Griechenland wieder als «investitionswürdig». Es ist die Rede von der Wiedergeburt Griechenlands. Finanzminister Kostis Hatzidakis zeigt sich zufrieden. Griechenland unter der Regierung von Nea Dimokratia sei eine Erfolgsgeschichte.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SWİSSİNFO_DE: Graffiti-Künstlerin 'Stern' fühlt sich im Kosovo zuhauseDie Westschweizer Graffiti-Künstlerin Krissy Suire, bekannt unter dem Pseudonym 'Stern', hat sich im Kosovo ab dem ersten Moment zuhause gefühlt. Das Auswandern bereut sie auch nach fast fünf Jahren nicht.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »