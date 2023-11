Fingierte Unfälle, vorgetäuschter Diebstahl: Bosnier wegen Versicherungsbetrug verurteilt

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Mehrere Unfälle im Kanton Luzern: Bub (5) auf Bobby-Car verletztAm Wochenende kam es im Kanton Luzern zu mehreren Unfällen. Bei einem davon wurde ein 5-Jähriger verletzt. In mehreren Fällen waren die Lenker alkoholisiert.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Mehrere Unfälle mit alkoholisierten AutofahrernAm Wochenende ist es im Kanton Luzern zu mehreren Unfällen mit alkoholisierten Autofahrern gekommen. Bei einem Unfall wurde ein 5-jähriger Junge verletzt.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Sieben Unfälle an einem Abend – Polizeihund findet geflüchteten FahrerAuf Luzerner Strassen ist es am Montagabend zu diversen Unfällen gekommen. In einem Fall versuchte sich ein Lenker zu verstecken. Er rechnete wohl nicht mit der feinen Spürnase von Polizeihund Dodge.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kanton Luzern: Autofahrer versteckt sich nach Unfall auf A2 in HeckeIm Kanton Luzern ereigneten sich am Montagabend mehrere Unfälle. Nach einem Unfall auf der A2 hat sich ein Autofahrer in einer Hecke versteckt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Pferde brennen in Altwis durch – Kutscher verletzt ins Spital gebrachtIm Kanton Luzern ist es am 31. Oktober zu mehreren Unfälle gekommen. Zwei Pferde brannten in Hitzkirch mit einer Kutsche durch, ein mitgeschleifter Kutscher wurde dabei verletzt.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Autoversicherung: Warum Rechtsschutz wichtig istIm Jahr 2022 wurden insgesamt 18.396 Unfälle mit Personenschaden gezählt. Die meisten Autofahrer entscheiden sich für eine Teil- oder Vollkaskoversicherung, um auch Schäden am eigenen Fahrzeug abzudecken. Zusätzlich wird empfohlen, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung abzuschließen, um bei unklarer Rechtslage zusätzlichen Schutz zu haben.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕