Finanzkommission: Rückkehr von Cédric Wermuth und harte Verteilkämpfe

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth kehrt nach acht Jahren Abwesenheit in die Finanzkommission zurück. Die Fraktionschefs von FDP und Mitte haben die Finanzen ebenfalls zur Chefsache erklärt. Der FC Basel trifft im Tessin auf den FC Lugano, der die letzten fünf Ligaspiele gewonnen hat.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bzBasel / 🏆 41. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«Die Rechten missbrauchen die Europapolitik»: Cédric Wermuth warnt vor «neoliberaler Rosinenpickerei»Der SP-Präsident will die Bilateralen erneuern - doch mit dem Vorgehend es Budnesrats ist er unzufrieden.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Wermuth, die rustikale Pizza ++ bittere Jassresultate für Suter ++ Gölä posiert mit Aargauer SVPAuf dem Aargauerplatz erfahren Sie regelmässig den neuesten Polit-Klatsch im Kanton – diese Woche mit Episoden aus Bundesbern.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Vettel und die Formel-1-Rückkehr: «Papa, mach das nicht»Nicht das erste Mal denkt Sebastian Vettel an den Rücktritt vom Rücktritt. Doch es gibt Gründe, warum er gerade kein Formel-1-Fahrer sein will. Das kann sich aber ändern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Cédric Hächler: In seinen Transfer steckt der HC Thurgau Geld und ErwartungenIn einem HC Thurgau, der für die Saison 2024/25 zurückbuchstabiert und auch seine sportlichen Ziele nach unten korrigiert, könnte Cédric Hächler eine prägende Rolle einnehmen. Der Verteidiger mit langjähriger Erfahrung in der National League, stösst vom EHC Olten zum HCT und ist quasi der Königstransfer der Ostschweizer.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Cedric Schild feiert Premiere seiner ersten Comedy-ShowAm Donnerstagabend hat Cedric Schild seine neue Solo-Comedy-Show im Casinotheater in Winterthur gespielt.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Cedric Schild feiert Programm-PremiereAm Donnerstagabend hat Cedric Schild seine neue Solo-Comedy-Show im Casinotheater in Winterthur gespielt.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »