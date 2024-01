Finanzierung der Initiative und Meinungen der Gegner

Die Initiative ist laut Umfragen beim Stimmvolk beliebt. Wie sieht es mit der Finanzierung des Milliardenprojekts aus? Und sind die Warnungen der Gegner übertrieben? Die wichtigsten Antworten.Der SVP-Doyen sagt, warum er das neue EU-Mandat noch schlimmer findet als das Rahmenabkommen, warum er trotz Sympathien die 13. AHV-Rente ablehnt und was er von Marcel Dettlings Kandidatur fürs SVP-Präsidium hält.

«Diese Initiative ist reiner Populismus und hat mit Sozialpolitik nichts zu tun» Mit dem ehemaligen Zürcher Stadtpräsidenten kämpft ein prominenter Sozialdemokrat gegen die Initiative – und damit gegen seine Partei. Er sei nicht der einzige SPler, der so denke, sagt er.Der Comedian und Ständeratskandidat im Kanton Zug hat dem Blick geschildert, was ihm bei Tele 1 «richtig auf den Senkel» ging. Und er sagt: Die Aufnahmen hätten gar nicht veröffentlicht werden solle





Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Marco Odermatt am Lauberhorn: Der Ski-Star deklassiert die GegnerDer Nidwaldner zeigt zum Auftakt der Lauberhornrennen eine «perfekte Fahrt» und siegt erstmals in der Königsdisziplin. Bei Marco Kohler reisst erneut das Kreuzband.

Keine weitere Finanzierung für Zuchtprogramm von HerdenschutzhundenDer Bund hat mitgeteilt, dass das Zuchtprogramm für Herdenschutzhunde nicht weiter finanziert werden soll. Bereits ausgebildete Hunde sollen noch bis 2025 unterstützt werden, danach sei Schluss.

Gesundheitsreform: Finanzierung ambulanter und stationärer BehandlungenDas Parlament hat nach 14 Jahren die Finanzierung ambulanter und stationärer Behandlungen geregelt. Was ist neu? Steigen die Prämien? Kommt ein Referendum? Die zentralen Fragen und Antworten.

Kitchens@ erhält 65 Millionen US-Dollar Finanzierung von FinnestKitchens, ein führender Akteur in der dynamischen Cloud-Küchen-Branche, meldet den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von Finnest, einer aufstrebenden Wachstumsinvestitionsfirma mit Sitz in London.

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

