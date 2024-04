Finanzielle Unterstützung für Kinderspital Zürich und Spital Wetzikon

Fachkräftemangel und steigende Gesundheit skosten: Schweizweit sind viele Spitäler auf Sparkurs. Zwei Zürcher Spitäler , die es besonders stark getroffen hat, sind das Kinderspital Zürich und das Spital Wetzikon . Beide vermeldeten im letzten Jahr finanzielle Schwierigkeiten. Um ihre Finanzen sah es so schlecht aus , dass die beiden Spitäler beim Kanton um finanzielle Unterstützung baten.

Am Donnerstagmorgen hat der Regierungsrat verkündet, in welchem Rahmen die Spitäler unterstützt werden – und welches Spital leer ausgeht. KiSpi erhält Unterstützung mit Auflagen Das Kinderspital erhält eine Erhöhung des bestehenden Kantonsdarlehens um 100 Millionen Franken sowie eine Subvention von maximal 35 Millionen Franken für das Jahr 2024. Das Kispi wird vom Regierungsrat als unverzichtbar angesehen. Die Unterstützung ist allerdings an Auflagen gekoppel

Fachkräftemangel Gesundheitskosten Spitäler Kinderspital Zürich Spital Wetzikon Finanzielle Unterstützung

