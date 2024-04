Finanzielle Kennzahlen der Schweizer Fußballclubs veröffentlicht

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie

Die Grasshoppers schlossen die Saison 2022/23 zum zweiten Mal in Folge mit einem Minus von 14 Millionen Franken ab. Das Defizit mussten nochmals die früheren chinesischen Besitzer tragen, bevor sie den Club nach Los Angeles verkauften. Das Geschäftsjahr 2023 endete für die einen Clubs am 30. Juni, für die anderen am 31. Dezember. Wer eine Lizenz für die Europacup-Wettbewerbe der Saison 2024/25 beantragt, ist reglementarisch verpflichtet, die letzten geprüften Finanzinformationen zu veröffentlichen. Lausanne-Ouchy ist der einzige Club, der das nicht will, deshalb fehlen seine Zahlen.Der Krösus ist und bleibt YB.

Zudem ist der Personalaufwand der Berner gegenüber 2022 von 31 auf 44 Millionen gestiegen, sie erklären das mit den hohen Leistungsprämien, die nach den sportlichen Erfolgen fällig geworden seien. Nur der FC Basel gibt annähernd so viel Geld für sein Personal aus . Der FC Zürich, der für diesen Posten am drittmeisten aufwendet, bewegt sich mit 19,2 schon etliche Stufen darunter.

