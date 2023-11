Finanz und Wirtschaft: Neue Strategie für das Portfolio

Der Redaktor Finanzen von «Finanz und Wirtschaft» hat seine erste Auswahl komplett durch kleinere, hochwertige Unternehmen mit viel Potenzial ersetzt. Ergänzt wird das Portfolio durch zwei erfolgreiche Schwergewichte. Zwei Drittel der Spieldauer sind vorbei. Jetzt gilt es erst recht, auf den Aufschwung an der Börse gegen Ende des Jahres zu setzen.

In den vergangenen Tagen habe ich meine ursprüngliche Strategie, die zu wenig auf volatile und zu viel auf träge Finanzwerte ausgerichtet war, komplett über den Haufen geworfen. Stattdessen habe ich mein Portfolio mit kleineren, volatilen Titeln mit einzelnen Schwergewichten aufgefüllt. Dafür habe ich Aktien aus den Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheit gekauft.Bislang hat sich die neue, risikoreiche Strategie ausgezahlt. Von den Plätzen 13’000 bis 14’000 habe ich mich in die oberen Zehntausend vorgearbeitet. Ich hoffe, dass ich in der letzten Phase noch ein paar Sprünge nach vorne machen kan





