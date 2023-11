Feusisberg SZ: Velofahrer (45) nach Kollision mit PW verletzt

Ein 33-jähriger Autofahrer überholte den Zweiradlenker. Dabei kam es zur seitlichen Streifkollision, weshalb der Velofahrer stürzte.

NAU_LİVE: Kollision in Feusisberg SZ: Velofahrer (45) erheblich verletztAm Montag kollidierten in Feusisberg SZ bei einem Überholmanöver ein Auto und ein Velo. Der Velofahrer wurde dabei erheblich verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Stadt Zürich ZH (Kreis 6): Passant von Tram erfasst und verletztAm Montagmorgen, 30. Oktober 2023, kam es im Kreis 6 zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Giswil OW: Motorradfahrer (65) nach Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletztHeute Nachmittag, kurz vor 13:00 Uhr, wurde auf der Panoramastrasse in Giswil ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Fahrerflucht nach Kollision: Polizei bittet um ZeugenhinweiseNach der Kollision fuhr ein Fahrzeug ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Der genau Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder überAlles unter Kontrolle mit der SECAS Sicherheit GmbH

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

BZBASEL: Verkehrskontrolle: Drogen, kein Führerschein und mangelhafte Reifen ++ Münchenstein: Kollision zwischen Auto und E-BikeHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Unfall in Chur: Töfffahrer verletzt sich bei Kollision auf der GrabenstrasseAm Wochenende hat sich beim Postplatz in Chur eine Kollision zwischen einem Töff und einem Auto ereignet. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »